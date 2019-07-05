體壇快訊：卡比多羅比亞洲賽奪冠

黃杜配韓國賽闖混雙8強

港乒一哥黃鎮廷與一姐杜凱琹，昨於韓國公開賽混雙首圈險勝印度隊組合，打入8強，隊友何鈞傑伙李皓晴亦過關，今日分途爭入4強。黃鎮廷與杜凱琹其後分別打入男、女單16強，前者亦與何鈞傑躋身男雙8強。

永倫滿貫季後賽4強交鋒

甲一籃球聯賽今晚8時40分於灣仔修頓再演季後賽4強，由常規賽亞軍永倫出戰經附加賽晉級的滿貫，兩軍將在3場2勝制下爭響頭炮。偉邦則會在晚上7時，率先與七喜合演女甲季後賽。

錫安威廉臣明演塘鵝地標

塘鵝明早於NBA夏季聯賽登場面對紐約人，選秀狀元錫安威廉臣勢迎處子戰，因備戰籃球世界盃而受邀出戰的中國隊及克羅地亞隊，則分別面對熱火及活塞。另外，雷霆中鋒馬基夫摩里斯昨以自由身轉投活塞，簽約兩年。

荷女足首闖世盃決賽

荷蘭隊昨於女子世界盃與瑞典隊踢至加時，憑效力曼聯的格羅恩在99分鐘攻入奠勝球，以1：0險勝，首闖決賽，將與衛冕的美國隊爭標。而非洲國家盃明晨展開16強，其中小組首名出線的摩洛哥隊將對陣「黑馬」貝寧隊。