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2019年7月5日星期五
林柏特回巢掌車路士 簽約3年 毋懼資淺期待歐聯
新兵普列錫起孖 領美國闖金盃決賽
保方重返祖雲簽約1年 馬體會11億購祖奧菲歷斯創隊史
Out Out轉轉
秘魯44年來首闖美洲盃決賽 4強勇挫智利 鬥巴西爭冠
蔡俊彥開幕禮持旗 港隊展世大運征途
15歲嘉奧芙溫網續寫神話闖32強
富力借用前剛果國腳艾瑪臣
體壇快訊：卡比多羅比亞洲賽奪冠
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【明報專訊】（請看附圖）
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