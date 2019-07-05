林柏特回巢掌車路士 簽約3年 毋懼資淺期待歐聯

車路士主帥沙利轉投祖雲達斯後，執掌英冠球會打比郡的「林伯」，一直盛傳是藍戰士新帥大熱。他昨宣布正式接掌母會，簽下3年合約，並在聲明中表示：「能回到車路士並成為主帥，我感到無比自豪。大家都知道我對這間球會的愛，過去充滿着回憶。現已急不及待展開工作，努力為球隊未來取得成功。」他及後首以藍戰士領隊身分出席記者會，感謝打比郡給予寶貴的執教經驗，亦表明已着手準備新球季，處子戰對他而言將是「特別的時刻」。此外，他表明執教經驗少不會成為阻力，又認為即使球星夏薩特離隊，車路士仍是強隊，而未來亦會着重年輕球員發展，希望有更多青訓產物升上一隊。不過，他避談下季聯賽目標，只稱：「排名問題在球季結束後才談吧，但己隊每一仗都希望爭勝，下季能出戰歐聯，亦是動力來源。」

着重青訓盼提拔小將

車路士在聲明中表示，這是他回來的最好時機，會盡力助他達成願景。對於林柏特執教母會，昔日車路士戰友杜奧巴隨即在社交網留言：「祝你一切順利，我亦為你回家感到自豪！」另一舊隊友艾辛亦留言：「祝你好運，希望你一切安好！」

上季執教打比郡衝超失敗

林柏特於2001年由韋斯咸加盟車路士，效力13年間共奪13座錦標，包括1屆歐聯及3屆英超。2016年他於美職球會紐約城掛靴，兩年後轉執教鞭，成為打比郡主帥，上季更帶領這支英冠球會取得第6名，但於英超升班附加賽決賽不敵阿士東維拉，未能領軍重返英超。