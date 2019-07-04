「施丹偶像」掌傑志 矢志重奪錦標 朱志光重任總監 新季班費3000萬

文、圖：余瑋

傑志上季雖奪高級組銀牌及足總盃冠軍，但港超衛冕失敗只排第4，昨舉行新季發布會，公布新球員加盟兼落實重組教練團。主教練由施利斯高域接任，簽約兩年。這60歲波斯尼亞籍教練，球員時代效力過馬賽等法甲球隊，是1985年南斯拉夫足球先生，施丹曾公開稱對方是其偶像之一。掛靴後，他曾執教波斯尼亞國家隊，2004年獲選為該國最佳教練，其後領軍在阿爾巴尼亞及波斯尼亞聯賽奪冠。他在記招上稱，會努力在全新工作環境努力求進，帶領傑志踢出進取風格，以重奪港超冠軍。

伍建讚施利斯高域願擢用小將

自2015/16年季中接掌，朱志光替傑志在3季贏得8項主要錦標，包括有兩季成「三冠王」，他來季將重任3年前的足球總監一職。傑志會長伍健表示，朱志光過去3季取得令人驕傲的成績，但為了傑志青訓更進一步及分身乏術下，最終讓朱sir重操故業。另伍健讚揚施利斯高域的足球造詣高，亦願多用小將，盼對方傳授豐富經驗予傑志的教練團，將球隊提升至另一層次。

教練團變動冀帶來新衝擊

至於今季班費，伍健透露與上季相若達3000萬元，並聘請了此前在越南國家隊的韓籍體能教練裴鋕垣，冀改善傑志球員體能重新衝擊錦標：「如果球隊踢得好、體能做到全港最好，錦標自然有。若沒有便再檢討，我不會太介懷。」教練團其餘變動，還有青訓教練金東進，取代離隊的高尼路任副主教練（防守）。朱志光認為，今次變動可為球隊帶來新衝擊。

至於新加盟的3名新外援均有港超經驗，分別為東方龍獅前鋒洛迪古斯、冠忠南區翼鋒蘇沙及佳聯元朗中場基爾頓，港足小將安永佳則於11月大學畢業後由美國回流加盟。另有廣州恒大21歲中堅楊朝輝來港試腳。

傑志本月24日將友賽英超冠軍曼城，本月中及下月中，分別會到韓國及越南與當地球隊共踢4場友賽。