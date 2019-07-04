美斯只屬雞蛋 變革需靠高牆

足總25年獨裁阻發展

1986年助阿根廷在世界盃封王的馬拉當拿，影響該國近代足球文化，自此國家彌漫英雄主義，這文化帶來的壓力，美斯多年來一直背負着，2008年當他在京奧摘金時，人們都相信未來他能帶領國家成為王者。

然而，制度問題卻成了美斯幫助國家走上高峰的最大阻力。自京奧後，阿根廷隊在青年賽事表現欠佳，問題根源在於已故前阿根廷足協主席格朗當拿身上，被視為獨裁者的他，於1979年至2014年過身前都是該國足協主席，為了一直掌權，在任時期於國內聯賽的一系列改革，卻令國內青訓體系受破壞，首當其衝是股份制，令有潛力的青訓被視為搖錢樹，以利球會在機制內掙錢。而平均制則是大球會的保護傘，減低聯賽吸引力。

因此，獨裁成了阿根廷足球發展的最大阻力，在人才斷層，頂級球員不足以支撐23名出席大賽的陣容而言，美斯助球隊在2014年世界盃、2015及16美洲盃奪亞，雖被嘲「亞軍廷」，但已證明了對國家隊的努力與貢獻，即使他離開，這支球隊也不會突然變得有希望。

美斯，其實就像一名普通市民，只是一顆「雞蛋」，只能靠自身的努力，希望為這地方作出改變，但真正可根本性改變這地方的人，就只有「高牆」。文：TD