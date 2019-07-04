阿根廷吞巴西兩蛋 26年無冠 美斯批森巴兵獲球證偏幫入決賽

美斯伙阿古路及拿達路馬天尼斯炮製10攻門，令阿根廷共14次射門將巴西比下去，卻在美斯射中柱及阿古路頂中楣下顆粒無收，反而巴西4射兩次命中。19分鐘，「主耶穌」加比爾捷西斯接應羅拔圖法明奴傳中射入。71分鐘，「主耶穌」投桃報李助攻法明奴鎖定2：0勝局，自2007年美洲盃後再次坐亞望冠。

巴西「主耶穌」法明奴互相助攻建功

上次奪標已是1993年美洲盃的阿根廷，其隊長美斯賽後滿口粗言抨擊執法球證：「他們所做的一切如同放屁，沒有藉口可解釋他們的決定，尤其是在這樣一個大型的賽事。他們的決定有利巴西，永遠不會看見我們被侵犯，黃牌總屬於我們，很明顯的問題也不去看VAR。我曾向球證投訴，他說會尊重和關顧我們，但我看不到這曾出現。」美斯又強調阿根廷此役表現勝過巴西，所以賽果令隊員更加憤怒和更傷心，並質疑道：「希望南美足協能做點事情，但肯定他們不會，因巴西在這組織擁有勢力。」

美斯憧憬球隊前景願續效力

即使義憤填膺，美斯仍說：「只要國家隊仍需要我，我會繼續效力。陣中的球員已充分顯示熱愛球隊和國家，他們的將來值得期待，但這需要時間。在這團隊，我真的感覺良好。」他的國際賽生涯於2005年開始，翌年首次參加世界盃，至今共在世界盃和美洲盃亮相9次（見右表），但未嘗奪標。教練史卡朗尼也對球隊前景樂觀：「即使作客巴西，己隊此役仍是佔上風的一方，沒有一支球隊能像我們般令巴西需忙於招架。這班阿根廷球員正大踏步向前，這是球隊的未來景象。」

至於去年世界盃「食白果」的「主耶穌」則終破國際大賽入球荒，他說：「我感到會取得入球。我非常有信心。我為球隊的入球雀躍。我們必須延續這份戰意。」