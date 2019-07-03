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2019年7月3日星期三
旋風襲港宣傳母會新球衣 胡禮：槍手來季應續爭前4
近半世紀廠迷獲胡禮簽名圓夢
智利鬥秘魯爭入決賽 維達爾冀3連霸名留青史
賓尼迪斯1.2億年薪掌大連一方
拉比奧特免費投祖雲達斯
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大坂「一輪遊」寫18年最差紀錄 巴迪姬爾芭輕勝
勇士將榮休杜蘭特35號戰衣 I.湯馬士投巫師
體壇快訊：滿貫闖4強鬥永倫
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【明報專訊】（請看附圖）
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