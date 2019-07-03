旋風襲港宣傳母會新球衣 胡禮：槍手來季應續爭前4

場地提供：香港皇家太平洋酒店

55歲的伊恩胡禮是阿仙奴歷來入球第2多球員，7季共上陣288場入185球。自1995年隨兵工廠來港友賽，胡禮事隔24年再訪港，宣傳阿仙奴轉用運動品牌「三間牌」的新主場球衣。

掛靴後寧當評述不執教鞭

胡禮2000年掛靴後，近年展開足球評述工作。他坦言熱愛這工作：「我覺得很幸運，不只成為球員，還可做評述。人們常問我有沒興趣做領隊，我覺得不適合，因我性格較情緒化，很難從容面對批評。且領隊需無時無刻工作，我想我做不到。」

胡禮現於《英國廣播公司》（BBC）任英超評述，常跟另一英格蘭隊名宿舒利亞在節目擦出火花。他說，評述世界盃決賽，比自己替「槍手」阿仙奴踢盃賽決賽更緊張：「我只要說錯一個字，就可終結我的事業，所以要非常專注，蒐集資料充足，確保做好比賽分析。」

「歐聯資格可吸引好球員」

阿仙奴上季在艾馬利掌帥印後，最終僅英超第5及歐霸屈居亞軍，胡禮對此非常失望，尤其季初表現出色，卻以此結束，但他不忘鼓勵小將：「古安杜斯加盟時只有19歲，來自法乙球隊，你不會預期他可踢很多比賽，但最後上陣了33場聯賽。19歲新秀當然會犯錯，我很欣賞他，相信經過今季他會學到很多。」

就來季展望，伊恩胡禮說，前4仍是現實目標，「始終取得歐聯資格，才可吸引更多好球員加盟。」阿仙奴昨落實簽入18歲巴西籍前鋒馬天連尼，成今夏首簽。

文：余瑋

圖：鍾林枝