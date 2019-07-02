巴西阿根廷4強狹路相逢 森巴兵防線滴水不漏 考驗美斯阿古路

巴西vs.阿根廷 now650台 明早08：30直播

巴西隊向來以進攻見稱，但在今屆美洲國家盃，防守更加突出。森巴兵團由分組賽至8強，4仗均保持清白身，連同上月兩場友賽，已連續6場不失球，助利物浦稱霸歐聯的鋼門艾利臣比加，聯同守將堤亞高施華率領的防線應記一功。不過，巴西隊今仗面對宿敵阿根廷隊將遇最大考驗，皆因對手有球王美斯及射手阿古路等球星坐鎮。

主耶穌鬥阿古路奧達文迪演曼城內訌

巴西隊前鋒「主耶穌」加比爾捷西斯，則對防線充滿信心：「美斯是當今世上最強球員，身邊還有最佳射手阿古路，但他們要突破我們的防線，相信要踢得非常辛苦。」捷西斯雖在分組賽首兩仗僅後備入替，但過去兩仗重獲正選，上仗8強對巴拉圭隊互射12碼更有份操刀。今仗亦是這名曼城鋒將，與兩名球會隊友阿古路及中堅奧達文迪正面交鋒。22歲的他承認，從阿古路身上學到很多，但各為其主不會留手：「當我返回曼城報到時，希望可跟他們再說笑。」

重臨失意地 堤亞高施華籲隊友克服心魔

翻查美洲盃歷史，相比阿根廷隊14次奪冠，巴西隊8次封王較遜色，但雙方近5次交手，巴西隊3勝1和1負佔優。今仗選址米內羅體育場，是森巴兵團在2014年世界盃4強，以1：7慘負德國隊的失意地，難怪堤亞高施華賽前也重提此事，稱要克服心魔。阿根廷隊在今屆賽事舉步維艱，在分組賽戰至最後一輪才確定次名出線，美斯在4仗亦只入一球12碼。