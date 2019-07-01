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2019年7月1日星期一
阿蘇宴客 烏拉圭8強出局 3食詐糊 互射12碼負秘魯
巴西明鬥阿根廷 堤亞高強調須煞停美斯
國際賽主要賽果
李慧詩德國賽再封后 3站掃6金 李海恩李燕燕爭先賽添銅
20亞運金牌港將獲授勳
溫網開戰 大坂直美認失一姐減壓
大衛施華下季勢當曼城隊長 傳洛迪卡斯簡迪今落實加盟
體壇快訊﹕瑞典女足世盃4強遇荷蘭
Out Out轉轉﹕華倫西亞5339萬買斷卓利舒夫
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【明報專訊】（請看附圖）
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