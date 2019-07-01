阿蘇宴客 烏拉圭8強出局 3食詐糊 互射12碼負秘魯

烏拉圭先後有迪阿拉斯卡達、卡雲尼及蘇亞雷斯破網，但球證與視像裁判（VAR）均判定越位作廢，加上後二者早段亦有近門機會射高，只能法定時間與秘魯賽和0：0，平了1995年一屆8強賽事，其中3場需以互射12碼分勝負的紀錄，而只有阿根廷隊對委內瑞拉隊入兩球，更是歷屆同階段最少。「阿蘇」首輪射失，兩隊其餘9人則全部命中，最終法定時間3射0中的秘魯爆冷晉級4強，將與衛冕的智利隊爭入決賽。

尼馬安慰阿蘇 網民稱報應

阿蘇賽後難掩失落，坐在地上以球衣掩臉痛哭，卡雲尼等隊友紛紛上前安慰他，他賽後說落敗未能反映比賽形勢，「因為我們創造大量機會，是第1次遇上這情况。我想我們可抬頭繼續向前」。72歲老帥泰巴雷斯亦接受賽果，並點出問題：「我們有7次越位，當中有3次將皮球送入網窩。沒有什麼藉口可以開脫了。」

阿蘇季尾受膝傷困擾，僅趕及美洲盃前康復，但最終未能助烏軍繼2011年後再奪殊榮。其前巴塞隆拿隊友巴西前鋒尼馬則在網上打氣，說道：「起來吧！你已踢得很好了，兄弟。」一眾網民未為阿蘇動容，有人留言「Karma（報應）」，指這是他2010年世界盃8強賽對加納隊犯手球，以及2014年世盃咬意大利後衛基亞連尼的報應。

秘魯門將哥利斯當功臣 4強碰智利

分組賽對巴西吞5蛋的秘魯昨仗基本守住烏軍攻勢，上周大出洋相的門將柏度哥利斯更是撲出阿蘇的12碼。隊長荷西古里路認為昨仗證明，球隊有足夠膽識與包括4強對手智利等強隊交鋒。