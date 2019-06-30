體壇快訊：韓紫琳全青運為港摘銅

港隊桌球世盃8強止步

香港桌球隊前天於無錫爆冷闖進世界盃8強後，昨續由李俊威率小將張家瑋爭晉級，惟面對中國A隊星將丁俊暉及顏丙濤，以直落4局敗陣，未能追平港將傳家俊及馮國威在2011年創下的4強最佳成績。

高尼路任南區助教

港超球隊冠忠南區昨宣布，獲45歲傑志副主教練高尼路加盟，與剛掛靴的沈國輝一同出任助教。這名兩屆香港足球先生，過去3季助傑志勇奪10項錦標，將跟球員時代在南華的隊友、南區主教練鄭兆聰故劍重逢。

FC東京榜首戰挫水手

日職昨演榜首大戰，FC東京憑巴西籍射手迪亞高奧利華拉梅開二度，以4：2擊敗次席的橫濱水手，拋開對手6分續居首，並在賽後歡送轉投皇家馬德里，下季為該會B隊出戰西班牙第3級別聯賽的新星久保建英。而神戶勝利船今午迎戰名古屋鯨魚，球星恩尼斯達料重返正選。

陸奇尼奧地利站排頭位

世界一級方程式（F1）奧地利站昨上演排位賽，法拉利的21歲新星陸奇尼以1分03.003秒圈速，今年第2次取頭位。隊友維迪則在最後一節因戰車機件問題離場，未能做出時間，只排第10位出賽。平治的「黑帝」咸美頓居次，但涉阻擋雷干倫受查。而紅牛的韋斯塔本則排第3。