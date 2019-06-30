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2019年6月30日星期日
阿根廷輕取委軍晉4強 美斯再食白果 下仗求挫巴西
埃及不敗即首名出線 沙拿勢休戰
李慧詩德國大獎賽添金 馮嘉豪梁穎儀港公路賽封王稱后
雲比沙卡5億投曼聯頂替華倫西亞
勇士勢5年14.8億頂薪挽湯臣
彼絲高娃輕取姬爾芭 伊斯特本賽封后
港十五人欖球隊主場奪冠
體壇快訊：韓紫琳全青運為港摘銅
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港十五人欖球隊主場奪冠
【明報專訊】衛冕的香港十五人欖球隊昨於亞洲賽主場擺陣，繼續收起李卡度、姚錦成等主力華將，換入大批新血迎戰韓國隊，仍以64：3大炒對手，在雙循環賽制下4戰全勝，大熱捧盃。
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阿根廷輕取委軍晉4強 美斯再食白果 下仗求挫巴西
埃及不敗即首名出線 沙拿勢休戰
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