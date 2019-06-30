阿根廷輕取委軍晉4強 美斯再食白果 下仗求挫巴西

阿根廷隊昨仗續起用L.馬天尼斯支援前線，他開賽10分鐘即以後腳將阿古路的半傳半射送入網。阿古路下半場的一次射門令對手門將犯錯，後備上陣的中場盧施素74分鐘補中奠勝。阿根廷隊以2：0擊敗委內瑞拉隊，主帥史卡朗尼上任後終首次擊退南美球隊。

L.馬天尼斯開紀錄 6仗入5球

然而，兩場淨勝無法掩蓋美斯表現一般的事實。他在今屆美洲盃僅射入一記12碼，賽後承認「自己表現不如預期」，再次歸咎草地問題，令他無法好好組織攻勢：「皮球就像兔子彈來彈去，你只能適應及耐心控球。在美洲盃每個比賽場地都這樣，實在難看。」史卡朗尼則表示美斯會繼續是球隊重心。

美斯及阿古路的乏力，令L.馬天尼斯成為球隊救星。在競賽會出道的他師承前國腳迪亞高米列圖，上季加盟「細米」的舊會國際米蘭。今仗除一記後腳入球，他亦曾在下半場反擊入楔射中柱，今年6次為國家隊上陣共入5球，再為自己去年落選世界盃大軍平反。他認為球隊逐漸成形，有力在周三上演的4強與東道主巴西隊爭持。這名21歲前鋒說：「我們上半場做得非常出色，攻守都做到齊上齊落。雖然巴西隊佔主場之利，但我們也有自己的優勢。」美斯稱阿根廷對巴西永遠都是「五五波」，不過要克服作客逆境，「需勤加跑動，協助防守」。

至於已出發比賽城市的巴西隊，早前發現翼鋒李察利臣確診腮腺炎，據報需被隔離最少5日，球隊亦為全隊數十名職球員注射疫苗，暫時未見病菌擴散。森巴兵亦有卡斯米路及費蘭甸奴復出。

衛冕智利互射12碼淘汰哥倫比亞

另外，下線的哥倫比亞隊昨與衛冕的智利隊法定時間連同加時仍悶和0：0，終互射12碼以4：5落敗，正賽未失1球下出局。智利隊的對手是今晨烏拉圭隊及秘魯隊的勝方。