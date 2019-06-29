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2019年6月29日星期六
巴西贏12碼 率先闖4強 氣走巴拉圭復仇 艾利臣力挽狂瀾成英雄
美洲盃明夏接戰 哥倫比亞上演決賽
埃及重召涉性騷擾射手安亞華達
貝鈞奇當選足總主席 盼促進各部門溝通推動足運
吳紫燕下月主場乘勇誓再下一城
歐洲足協宣布AC米蘭棄戰下季歐霸
巫師加入「一字眉」轉會交易 湖人勢獲更大薪酬空間
溫網抽籤 費達拿4強或遇拿度
體壇快訊：英軍女子世盃闖4強
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【明報專訊】（請看附圖）
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