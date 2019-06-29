巴西贏12碼 率先闖4強 氣走巴拉圭復仇 艾利臣力挽狂瀾成英雄

烏拉圭vs.秘魯 now650台 明晨03：00直播

巴西隊賽前有翼鋒李察利臣患腮腺炎，與中場卡斯米路及費蘭甸奴缺陣，上半場與巴拉圭隊戰情膠着。羅拔圖法明奴下半場曾一度博得12碼，球證經視像裁判（VAR）協助後認為犯規位置在禁區外，推翻判決，但向犯規客軍中堅法比安巴貝拿補發紅牌。以寡敵眾的巴拉圭隊其後死守，加上韋利安完場前射中柱，法定時間終踢成0：0。

在美洲盃8強不設加時下，雙方直接進入互射12碼階段，前4輪各有古斯達禾高美斯及法明奴射失，巴拉圭翼鋒達列斯干沙利斯最後一輪射出界，相反加比爾捷西斯中鵠，助巴西險勝晉級，更報卻2011及2015年兩屆比賽輸12碼的魔咒。巴西隊在下周三的4強將迎戰今晨阿根廷隊對委內瑞拉隊的勝方。

艾利臣返成名地 國體會甘美奧躉同支持

巴西隊今場贏波英雄之一，是救出1球12碼的利物浦門將艾利臣比加。連同球會賽事，他已連續8場法定時間不失，賽後指在成名地阿雷格里港比賽額外特別，尤其是得到兩家宿敵球會的球迷一同支持：「可以感受到國際體育會與甘美奧兩家球會對我的影響，族人入場支持永遠是最好的。」艾利臣2013年在國體會出道，曾效力羅馬，去夏轉會「紅軍」。

巴西主帥鐵迪則未滿意球隊表現，卻歸咎「地硬」：「我的球員都要控球3次才能推進，在美洲盃這種大賽出這狀况實在荒唐。」甘美奧球場早前亦受美斯及蘇亞雷斯等投訴草地質素欠佳，但仍會舉行下線的4強賽。

蘇亞雷斯卡雲尼續領烏軍鬥秘魯

其中1支下線4強球隊很可能是烏拉圭隊，這支C組首名明晨將對秘魯隊，繼續由蘇亞雷斯及卡雲尼在前線領軍，但左翼衛迪亞高拿索特上仗養傷，或續以效力祖雲達斯的通天老倌馬田卡沙利斯頂上。秘魯方面則有攻擊重心法芬因膝傷退隊，而針對上仗被巴西隊大勝5：0，中堅森拜奴料將復任正選。