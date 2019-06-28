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2019年6月28日星期五
攻兵啞火 阿軍鬥委國堪憂 鋒線三度變陣 美斯勢再掛帥
沙拿開齋助埃及闖16強 籲捲性騷擾案隊友尊重女性
艾華度冀留效大埔 盼戰亞冠外 拒隨堅sir離隊
雲丹貝治投紅軍成今夏首簽
馬體會11億斟祖奧菲歷斯
港田徑隊揚威全青運 梁穎曦黎恩熙摘銀銅
杜蘭特料成自由身勢離勇士
李琪轟26分全場最高 東方挫福建闖季後賽4強
體壇快訊：李俊威張家瑋桌球世盃暫居次
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【明報專訊】（請看附圖）
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