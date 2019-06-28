體育
下一篇 上一篇

李琪轟26分全場最高 東方挫福建闖季後賽4強

【明報專訊】衛冕的東方龍獅昨於灣仔修頓再戰甲一籃球聯賽，雖有星級洋將艾利諾缺陣，但土炮射手李琪（右）發威，攻入全場最高的26分，以71：63擊敗標準福建，打入季後賽4強，將與南華合演上屆總決賽翻版。

上 / 下一篇新聞