攻兵啞火 阿軍鬥委國堪憂 鋒線三度變陣 美斯勢再掛帥

委內瑞拉vs.阿根廷 now650台 明晨03：00直播

哥倫比亞vs.智利 now650台 明早07：00直播

阿根廷隊分組賽3仗依次是負和勝，以次名出線，漸入佳境似的，惟只在對陣巴拉圭隊及卡塔爾隊時共破門3次，數目與同入8強的委軍、秘魯隊和巴拉圭隊相同，攻力根本疲弱，這或與教練史卡朗尼頻變陣有關。史帥去年世界盃後走馬上任，逾10次督師未嘗排出同一正選陣容，單看美洲盃3仗前線攻擊手，美斯是唯一悉數掛帥球員，阿古路及拿達路馬天尼斯正選各兩次，迪馬利亞只有一次。

阿根廷隊門將法蘭高艾馬尼，就上述兩個隱憂回應道：「我們必須取得入球。我們擁有最佳球員，入替的球員亦有能力。隨着比賽增加，球隊漸四平八穩。」惟這名32歲河床球員警告隊友，明晨定必小心翼翼：「委軍搶截快速，擅打反擊，側擊力強，而且中鋒荷西朗頓控球能力強，走位到家。」

近3次交手不敗 湯馬士連干毋懼阿軍

阿根廷隊明晨首次在馬拉簡拿球場比賽，但分組賽3仗在不同的城市和球場舉行，對此美斯有一個共通點：「球場全都質素差劣。那皮球周圍彈的，必須以額外技術將它控下來，這是困難的。」史帥亦說：「人們或指我提及場地問題是無病呻吟，在找藉口，但根本不應在這種場地比賽。」

阿根廷隊碰委軍的另一不利之處是，近3年來3次交鋒錄得2和1負，是以委軍隊長湯馬士連干指敵軍不足為懼：「最重要的是團隊，以及如何將它表現出來。我們尊重對手，但不害怕任何對手。」

哥國鬥智利 杜雲沙柏達料掛帥

同日另一場8強賽，由分組賽唯一全勝之師哥倫比亞隊，出戰爭取3連霸的智利隊。哥軍雖有前鋒路爾斯梅利爾因傷避戰，但老將法卡奧也許需讓出箭頭位置，予態勇的杜雲沙柏達。