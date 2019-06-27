領軍和波收咧 李志堅認離大埔他投 與球會方針不一 傳轉會東方龍獅

明報記者 余瑋 台北直擊

執教大埔3季的李志堅（圖二前排右三），今季帶領這支地區球隊取得隊史首個港超冠軍，這名52歲教頭首次領軍出戰亞洲賽，最終在亞協I組以6戰8分排第3名完成賽事。 最近本地球圈盛傳李志堅將離隊，當事人昨在賽後終親證此事：「我會離開大埔，事實上我很希望留在大埔，也許與球會的方向有不同，大家傾談了很久，最終還是未能維持上季的營運情况，是離隊主因，但過程很和平，當然在大埔已3年，離隊會有不捨，很感謝球會給我很多機會。」有傳李志堅將接掌東方龍獅。

作客遭航源逼和 亞協小組第3畢業

大埔球會主席蔡尚圻賽後跟李志堅擁抱，澄清兩人並沒不和。他強調，在球圈聚散很平常，不希望為此傷感情，「他唯一『欺騙』我的，是今季前曾說未必取到冠軍」。他承認，雙方方針出現不同，「球會以培育年青球員為主，只是球員變成了當打，奪取港超冠軍後，外界對我們多了很多想法，像變了豪門，要追逐更多冠軍，但我們的宗旨仍是培育年青球員。」至於下季班費，他稱未有定案，表示地區球隊需跟區議會及地區人士等商討。至於會否出戰下季亞冠外圍賽，他回應「想不到為何不踢」。

大埔主席:宗旨培育年青球員

大埔昨在上半場24分鐘，憑利馬主射罰球，先由中堅艾華度頂中，再經中場陳肇鈞改變方向入網，半場領先1球，但換邊後雨勢加劇難以組織攻勢，最終主隊航源於65分鐘由韓援朱益成在混戰中頂成1：1，最終以此比數完場，令這支中華台北球隊取得隊史亞洲賽第1分。