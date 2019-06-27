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2019年6月27日星期四
林柏特勢簽約3年上車 料5400萬年薪看齊沙利 攜前隊友組教練團
大衛施華宣布明夏離隊 點名科頓接班
熱刺勢破隊史紀錄5.5億簽尼當比利
曼聯5億羅致雲比沙卡 料成今夏第2簽
卡斯米路停賽無緣美洲盃8強 巴西迎剋星巴拉圭存憂
國際賽主要賽果
紅鑽上港逆境克敵齊闖8強
火箭欲斟占美畢拿組三巨頭
體壇快訊﹕港隊挫沙特取世盃首勝
電視精選
領軍和波收咧 李志堅認離大埔他投 與球會方針不一 傳轉會東方龍獅
手記：航源包尾賺經驗 足球沙漠添綠意
傑志破4.25不敗身 反壓大埔居次
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【明報專訊】（請看附圖）
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林柏特勢簽約3年上車 料5400萬年薪看齊沙利 攜前隊友組教練團
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熱刺勢破隊史紀錄5.5億簽尼當比利
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