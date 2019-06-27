林柏特勢簽約3年上車 料5400萬年薪看齊沙利 攜前隊友組教練團

沙利本月中投祖雲達斯後，打比郡領隊林柏特盛傳回巢車路士執教，隨着打比郡前日開綠燈，他與車路士的復合更是繪聲繪影。英國《每日郵報》指他明日便會落實加盟；《太陽報》則報道他將簽約3年，年薪550萬鎊則與沙利相同，成為班主「油王」艾巴莫域入主車路士16年來，第10個獲得長約的領隊，林柏特亦勢成26年來，第5個執教車路士的球會名宿（見表）。

英媒視為賭博 名宿齊唱好

英傳媒認為艾巴莫域以41歲的林柏特駕「車」是賭博，事關他去年才在打比郡展開執教生涯，雖帶領球隊躋身升班附加賽決賽，卻不敵阿士東維拉功虧一簣。惟球員時代與他在車路士並肩作戰的舊隊友予以支持，現任車路士助教古迪仙尼便說：「我了解林柏特，他剛開始執教事業，但在足球世界裏，沒可能有周詳計劃。有時機會來了，你就必須好好把握。我認為球會由他執教是無與倫比的。」

另一車路士名宿迪西里則說：「我們需要明白和相信，每次艾巴莫域或會方更換教練，都能帶來成功。」經典例子或是在2012年走馬上任的迪馬堤奧，曾領軍勇奪球會唯一的歐聯冠軍。此外，車路士這兩個轉會窗被禁買球員，或是林柏特上位原因之一。

打比郡班主仍欲挽留

林柏特與車路士若水到渠成，另一名曾執教車路士青年軍的名宿、現為打比郡副領隊的摩利士也會回歸，加上阿仙奴門將施治掛靴後，已獲車路士委任為技術顧問，馬基列尼、祖高爾及杜奧巴據報亦將陸續歸隊，一起協助林柏特。不過，打比郡班主昨接受訪問，表示對挽留林柏特仍未絕望，但承認對方終有一日回歸藍戰士。

（英超消息）