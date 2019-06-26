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2019年6月26日星期三
「 字母哥」膺MVP成希臘首人 歸功高比予目標 揮淚憶亡父支持
烏拉圭壓智利首名晉8強 阿蘇投訴門將手球惹爭議
大埔作客航源求完美煞科 台北田徑場積水 憂雨戰礙發揮
衛冕鹿島作客入球挫廣島闖8強
林柏特獲打比郡放行斟轉會 料日內回巢車路士執教
東奧香港區門票今起接受預訂
體壇快訊﹕港桌球隊世盃兩連敗
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【明報專訊】（請看附圖）
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