大埔作客航源求完美煞科 台北田徑場積水 憂雨戰礙發揮

傑志vs. 4.25 SC now633台 晚上20：00直播

兩支港超球隊和富大埔及傑志，今晚8時分途出擊亞協盃I組最後一仗。應屆港超冠軍大埔作客中華台北球隊航源，傑志在旺角場迎戰確定晉級的4.25 SC。縱使出線無望，港台兩地昨日又下起傾盆大雨，因而臨時改操練場地影響備戰，但兩支港超隊主帥皆表明，會在這場今季煞科戰盡力而戰，以求完美收官。

明報記者 余瑋 台北直擊

朝鮮4.25SC以5戰全勝，提早一輪取得亞協I組唯一出線資格。大埔與傑志同得7分，前者以較佳對賽成績暫列次席。大埔主教練李志堅說，昨視察比賽場地台北田徑場後，發現球場仍有積水，擔心未能在較好環境下作賽。大埔踢畢今仗才「收咧」，堅sir稱享受過程，但承認筋疲力盡，完季後會先休息。

另邊廂，航源主帥陳永盛稱，球隊早前作客朝鮮舟車勞頓，回程又遇上航空公司罷工，今仗僅得兩天備戰。他說已準備好雨戰，爭取最後一仗兼主場打開勝利之門。

黃洋：傑志撼4.25非表演賽

而傑志在旺角場迎戰4.25 SC，主帥朱志光說，面對同組最強對手會盡力而戰，但確認傷癒不久的射手盧卡斯會續列後備。隊長黃洋說，香港球會要在亞洲賽爭積分，不會視今仗為表演賽。