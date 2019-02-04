「 字母哥」膺MVP成希臘首人 歸功高比予目標 揮淚憶亡父支持

「字母哥」安迪度高安普今季帶領公鹿成為常規賽東岸一哥，並在季後賽戰至東岸決賽，昨早他力壓保羅佐治及力爭蟬聯此獎項的夏登，首膺年度MVP。年僅24歲的他不但創下希臘球壇歷史，更成為自「天勾手」渣巴之後，隊史第2名MVP，亦是自2007年「德國槍」諾維斯基之後，史上第2名歐洲球員獲此項大獎。對此他將成就歸功隊友：「60勝（常規賽）不是一人的功勞，而是全隊努力的成果，每次我走入更衣室，便感受到一班兄弟已準備好作戰，為彼此而戰。」

高比予新任務 挑戰總冠軍

字母哥3歲時離開出生地，去到雙親家鄉尼日利亞居住，13歲開始接觸籃球，直至18歲才回到希臘，當年在父親鼓勵下踏上職業籃球之路。他獲獎時一度淚灑當場，感激兩年前去世的父親，當年支持他展開職業籃球員生涯：「在我18歲回到希臘時，是他給予我肯定，令我堅決走這條路。」

公鹿掃3獎成大贏家

他又不忘感謝湖人名宿高比拜仁，形容「這絕對是一切的起點」。事緣兩年前字母哥主動在社交網表示，希望高比給予他一個方向去挑戰自己，當時高比留下「MVP」這任務。如今字母哥真的挑戰成功，高比亦在社交網留言恭喜對方，並希望他以總冠軍作為下個目標。

公鹿成為頒獎禮大贏家，除了字母哥，主帥貝頓賀沙亦獲選年度最佳教練，莊賀斯則膺年度最佳總經理。至於獨行俠的盧卡當錫獲選最佳新秀，爵士中鋒高拔則連續兩年成為最佳防守球員。而今屆總冠軍速龍的大前鋒施亞琴膺最佳進步獎，快艇控衛路易斯威廉士則第3次獲選為最佳第6人。

（NBA消息）