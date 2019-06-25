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2019年6月25日星期二
阿根廷絕處逢生闖8強 挫卡國小組居次 壽星美斯:淘汰賽由零開始
馬列斯建功 阿國非洲盃開齋
李慧詩德國賽披金戴銀 凱林賽封后 歐洲兩站奪4金1銀
利安納成自由身 速龍勢頂薪留人
梅利復出一擊即中 皇后會盃稱霸男雙
賓尼迪斯離紐卡素 英媒：中超勢成下站
馬略卡附加賽反勝 拿度家鄉見證愛隊升西甲
體壇快訊：永倫冀挫漢友進佔前二
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【明報專訊】（請看附圖）
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阿根廷絕處逢生闖8強 挫卡國小組居次 壽星美斯:淘汰賽由零開始
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