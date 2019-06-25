阿根廷絕處逢生闖8強 挫卡國小組居次 壽星美斯:淘汰賽由零開始

賽前排B組榜尾的阿根廷隊，昨仗面對賽前同得1分的卡塔爾隊，必須取勝才可確保出線。開賽僅4分鐘，拿達路馬天尼斯藉對手後衛長傳失誤，截球後殺入禁區射入，為「藍白軍團」先開紀錄，及後雙方雖一度拉成均勢，但把握力成為勝負關鍵，在卡軍多次未能把握機會下，阿古路在82分鐘接應今屆首次落場的中場保羅戴巴拿短傳，在30碼外一路殺入禁區，力壓對手後衛射入奠勝球，助全場僅兩次射門皆命中目標的阿軍，以2：0擊敗對方，取得今屆首勝之餘，亦壓過同日以0：1不敵哥倫比亞隊的巴拉圭隊，3戰得4分以次名出線8強。

美斯膺全場最佳賀32歲牛一

對於球隊有驚無險出線，是役獲選全場最佳的「壽星公」美斯坦言：「我們踢了一場很好的比賽，更重要是最終能取得勝利並出線。己隊需要一場這樣的勝利去重建信心，球隊正在進步及成長。從今刻而言，這是『另一個美洲盃』，一切將由零開始。」阿古路就認為球隊可以做得更好：「我們在面對卡軍反擊時出現了不少險境，這是我們需要改善的地方。」

周六鬥委內瑞拉 晉級或遇森巴兵

主帥史卡朗尼則大讚麾下道：「己隊總是在抵受着壓力，盡量踢出好成績，當然我們還有改善空間，但整體來說我是滿意的。尤其下半場表現很好，對球隊而言是正面信息。」他又不忘稱讚首次參戰美洲盃的卡軍實力不俗，有不少具潛力的年輕球員，將有良好的未來。

阿根廷隊晉級8強後，將在香港時間周六凌晨面對A組次名的委內瑞拉隊。惟由於藍白軍團以B組次名身分落在上線區，若再晉級或要硬碰死敵巴西隊。