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港將奧運日主持起跑儀式與眾同樂

【明報專訊】港協暨奧委會昨於火炭體院舉行奧運日，賽艇港將李嘉文（左一）、鄭俊樑（右一）、「跳馬王子」石偉雄（左二）及施幸余（右二），一同主持起跑儀式，而港足代表亦與小孩友賽交流。

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