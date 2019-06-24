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2019年6月24日星期一
巴西5蛋贈秘魯 首名闖8強 卡斯米路停賽勢削中場守力
烏軍智利爭首名出線 卡雲尼：目標只有勝出
國際賽主要賽果
李慧詩德國爭先盃奪金 今戰凱林賽誓乘勝追擊
陳仲泓110米欄壓兩隊友封王
費托解釋收山原因 「狀態下滑大不如前」
港將奧運日主持起跑儀式與眾同樂
巴迪揚威伯明翰榮升一姐 費達拿10奪哈雷賽冠軍
體壇快訊﹕吳紫燕亞巡賽澳門站乘勇封后
電視精選
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港將奧運日主持起跑儀式與眾同樂
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【明報專訊】港協暨奧委會昨於火炭體院舉行奧運日，賽艇港將李嘉文（左一）、鄭俊樑（右一）、「跳馬王子」石偉雄（左二）及施幸余（右二），一同主持起跑儀式，而港足代表亦與小孩友賽交流。
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巴西5蛋贈秘魯 首名闖8強 卡斯米路停賽勢削中場守力
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