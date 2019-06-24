巴西5蛋贈秘魯 首名闖8強 卡斯米路停賽勢削中場守力

有別早前兩仗「老鼠拉龜」，巴西隊此役12分鐘即由卡斯米路打開紀錄。羅拔圖法明奴及艾華頓索拉斯亦把握秘魯球員失誤建功。半場領先3球的森巴兵，之後有老將丹尼爾攻入12年來首個國家隊入球，加上韋利安埋齋，以5：0大捷及獲得小組首名出線。另一場委內瑞拉隊以3：1擊敗玻利維亞隊，壓過秘魯以次名出線。秘魯仍大有機會憑較佳第3名晉級8強。

委軍次名出線 秘魯或憑較佳第3晉級

巴西傳媒賽前疑慮，鐵迪面臨前帥鄧加3年前遇到的樽頸，前者最終以一場大勝，紓緩下台壓力。他否認賽前派無人機打探敵軍軍情，又大讚舊會哥連泰斯的球場：「這絕對是我們其中一次最佳的表現。草地狀况理想有助發揮。我們平均每場傳球達600次，但入球卻甚少，今天我們的效率有所改進。」鐵迪過去曾三度執教哥連泰斯，曾兩度贏得巴甲，更在2012年接連領軍贏得南美自由盃及世界冠軍球會盃。

丹尼爾12年國際賽首建功 「主耶穌」續食白果

巴西隊要擔心的是，卡斯米路昨仗再領黃8強會停賽，而費蘭甸奴仍未完全復操，鐵迪表示該位置可能由阿倫盧利奧兼任，勢影響中場掃蕩能力。需注意的是，在去年世界盃8強，巴西隊正因這名悍將停賽下，以1：2不敵比利時隊；3年前美洲盃百周年賽同樣因他缺陣，巴西最後一場分組賽落敗而出局。而前鋒「主耶穌」加比爾捷西斯此役雖首獲正選，但補時射失12碼，已逾年半未在友賽以外替巴西隊建功，鐵迪為此感可惜。

另外，36歲的右後衛丹尼爾在賽後公布，來季將離開效力兩年的PSG。他在網上寫道：「又一個循環完結，一個圍繞勝利的循環。我要感謝PSG大家庭給我機會，寫下球會歷史一頁。」他將回復自由身，去向未明。