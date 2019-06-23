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2019年6月23日星期日
阿根廷爭出線沒退路 瀕出局邊緣 變陣鬥卡塔爾
山神奠勝 智利挫厄軍提早闖8強
埃及隊非盃揭幕戰挫津軍
8強不敵泰國隊19歲新星 吳安儀世界賽3連霸夢碎
陳偉豪：港足選將應經驗優先
俞雅欣一年7破女子跳遠港績
保方獲波圖聘約 10日內決定接受與否
咸美頓法國站排頭位
體壇快訊：吳紫燕澳門賽奪亞軍
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【明報專訊】（請看附圖）
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