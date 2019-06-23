阿根廷爭出線沒退路 瀕出局邊緣 變陣鬥卡塔爾

卡塔爾vs.阿根廷 now650台 明晨03：00直播

美斯上場射入12碼，為阿根廷逼和巴拉圭隊，搶回1分，但網絡流傳一張他中圈引球，但20碼內毫無支援的直播截圖，其隊友表現為人詬病，阿國傳媒報道指主帥史卡朗尼會再變陣。在賽前操練中，前兩場未曾上陣的保羅戴巴拿，獲派與美斯及阿古路同處一隊，預計他會正選救亡，中場亦會作調整。

美斯籲隊友勿輕敵 戴巴拿料擔正

然而，阿根廷隊名宿兼前帥文諾迪對修補看不上眼，歸咎足總在美洲盃前，只曾安排與弱旅尼加拉瓜隊友賽，無法試陣，「即使告魯夫或哥迪奧拿也不可能改變國家隊命運」。另一名宿基斯普亦同意球隊當下已迷失，需要在今屆比賽後訂下方針。

阿根廷隊首場淨負哥倫比亞隊兩球，因得失球差不及卡塔爾隊，暫列B組榜尾，今仗和波也九死一生（見表）。為免打爛過去12屆均突破分組賽的招牌，明日滿32歲的美斯告誡一眾隊友：「美洲盃一向並不容易，例如委內瑞拉隊之前也令巴西隊吃苦頭，同樣我們亦不能輕易取勝。」現時擺在阿根廷隊眼前的一關是卡塔爾隊，這支亞洲冠軍賽和巴拉圭隊後，上仗只僅負哥倫比亞隊，證明可與世界列強周旋。

哥軍已出線 鬥巴拉圭勢留力

另外，哥倫比亞隊將面對巴拉圭隊。前者賽前有門將奧斯賓拿據報因父親病重，獲准暫時離隊。哥軍已篤定首名出線，部份位置或派副選，如老將法卡奧料頂替連續兩仗奠勝的杜雲沙柏達攻堅，但路爾斯梅利爾上仗傷出，占士洛迪古斯或需續披甲。巴軍若和波，晉級與否需視乎其餘賽果。