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2019年6月22日星期六
日本和烏軍 出線保希望 三好康兒首擔正入兩球 阿蘇讚藍武士施壓有術
森巴兵迎鬥秘魯 誓報去屆出局仇
35歲費托宣布退役 傳8月尾告別戰碰神戶
吳安儀女子世界賽4戰全勝闖16強
伊禾比領銜 超霸鷹誓響頭炮
錫安威廉臣膺選秀狀元加盟塘鵝
港將三鐵亞洲賽精英組奪金創歷史
南華甲一輕取東方躋身季後賽
體壇快訊：梅利皇后會盃復出戰男雙報捷
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【明報專訊】（請看附圖）
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