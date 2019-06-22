日本和烏軍 出線保希望 三好康兒首擔正入兩球 阿蘇讚藍武士施壓有術

日本隊在今屆美洲盃首仗0：4大敗智利隊後，昨仗對勁旅烏拉圭隊，正選有6名22歲或以下球員，包括首仗後備上陣的三好康兒和安部裕葵首為大國腳「擔正」。日本隊於25分鐘先開紀錄，三好康兒在右路接應長傳，殺入禁區扣過守將後窄角度施射得手。但「藍武士」僅領先7分鐘就被追平，植田直通與卡雲尼在禁區內爭球時相撞，球證翻看視像裁判（VAR），指植田的鞋底踩中正起腳的卡雲尼而判12碼，蘇亞雷斯主射中鵠追平1：1完半場。

日本兩度領前 烏軍阿蘇基文尼斯扳平

換邊後，日本中場中島翔哉在禁區內疑被對手撞跌，但球證沒示意。日本於59分鐘再領先，烏拉圭門將梅斯利拿手槌打出不遠，造就三好康兒門前補射再建功。全場攻門多達29次的烏拉圭，於66分鐘憑荷西基文尼斯接應角球一頂破網，最終2：2打和日本。

森保一：麾下努力拚勁令我慚愧

日本主帥森保一賽後大讚多名年輕球員的努力及拚勁：「球員展現出對勝利欲望，是他們能在比賽與烏拉圭抗衡的原因。球員的努力付出和出色表現，讓我帶來壓力和感到慚愧。」他認為，經過今次美洲盃，相信一眾小將都可成長增強信心。榮獲昨仗最佳球員的三好康兒，成為繼1999年的呂比須後，第2名在美洲盃入2球的日本球員。這名今季由川崎前鋒外借至橫濱水手的22歲中場謙稱：「我們執行到賽前部署，入球當然高興，但更重要是球隊獲分數。」

日本昨仗表現，連對手烏拉圭球星蘇亞雷斯也加以讚賞：「賽前我們已知道對手具質素，他們年輕又快速，給予我們很大壓力而踢不出水準。」烏拉圭在C組以4分居首，下仗將對今晨碰厄瓜多爾的智利隊，日本獲1分後，將於下周二與厄軍交鋒。