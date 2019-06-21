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2019年6月21日星期五
阿根廷包尾出線勢危 逼和巴拉圭兩戰1分 美斯:鬥卡塔爾為生命而戰
傳美斯要求巴塞重簽尼馬 會方陷兩難
非洲盃開鑼 埃及揭幕戰迎津軍 主帥艾古爾淡化沙拿影響力
摩蘭奴成鬥牛兵71年來最年輕教頭
沙利履新 冀助C朗打破更多新紀錄
曼聯疑斟奧巴或布魯克斯代盧卡古
吳安儀世界賽不失一局兩戰全勝
皇馬新兵文迪亮相班拿貝
體壇快訊：南華鬥東方 爭全勝晉季後賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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