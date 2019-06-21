體壇快訊：南華鬥東方 爭全勝晉季後賽

干尼離灰熊投爵士

31歲灰熊球星干尼昨落實被交換至爵士，而灰熊則獲得高化、哥達、基臣阿倫及兩個選秀權（包括今年第23順位）。而NBA選秀會今早舉行，備受注目的狀元大熱錫安威廉臣、日本主力八村壘及法國新星杜保耶均獲邀出席。

英日女足攜手闖世盃16強

由曼聯名宿菲臘尼維利執教的英格蘭女子足球隊，昨在女子世界盃D組最後一仗以2：0勝日本隊，3戰3勝得9分首名出線16強，而得4分的日本亦告晉級。同組阿根廷隊落後3球下連入3球逼和蘇格蘭隊，賽後以兩分排第3，蘇軍則以1分包尾。

意軍U21歐國盃主場爆冷負波蘭

U21歐洲國家盃主辦國之一的意大利隊，昨在A組爆冷以0：1不敵波蘭隊，賽後兩戰得3分排次席，與以2：1絕殺比利時隊的第3位的西班牙隊同分，一同落後榜首波蘭3分，兩連敗的比利時則0分包尾。

E沙拿空難案 英拘1人控誤殺

今年1月由南特轉投卡迪夫城的阿根廷籍前鋒E沙拿，當時乘搭飛往英國的小型飛機失事，與機師同告罹難。英國警方昨拘捕一名涉事人士，並以誤殺罪名起訴對方，目前保釋候查，而警方並無透露該人士身分。