阿根廷包尾出線勢危 逼和巴拉圭兩戰1分 美斯:鬥卡塔爾為生命而戰

厄瓜多爾vs.智利 now650台 明早07：00直播

阿根廷此役未有派遣前鋒阿古路及翼鋒「天使」迪馬利亞正選上陣，改由美斯伙拍21歲的國際米蘭新秀拿達路馬天尼斯攻堅，卻在37分鐘被巴拉圭中場李察山齊士打開紀錄。阿根廷教練史卡朗尼下半場以阿古路入替中場羅拔圖佩雷拉增強鋒力，其後在57分鐘扳平，當時球證憑視像裁判（VAR）證實，巴拉圭後衛比利斯禁區內犯手球，令阿根廷獲判極刑，由美斯射入個人在國際賽第68球。

美斯指無緣8強是瘋狂事件

阿根廷之後先後調入迪馬利亞及鋒將馬迪亞斯蘇亞雷斯，但始終無法反勝，而若非門將法蘭高艾馬尼其後擋出巴拉圭的12碼，阿根廷或已兩連敗。首戰吞哥倫比亞隊兩蛋的阿根廷賽後兩戰只得1分續包尾。

美斯說：「坦白講，未能取勝是令人有點沮喪。己隊失球後有點混亂。及至下半場，我們獻出所有及終於取得和波。球隊續在找尋最佳陣容和表現，仍在成長之中。」對於出線8強形勢凶險，美斯強調：「下場對卡塔爾是非勝不可，否則，在基本上每組有3支球隊出線的情况下，球隊若未能晉級會是一件瘋狂的事情。我們將為生命而戰。毫無疑問，我們將會成功。」

哥軍晉8強 智利若勝厄軍亦出線

今屆美洲盃有3組共12支球隊參賽，每組首、次名及兩支最佳第3名可晉級8強，而首支晉級球隊正是哥倫比亞，他們昨晨藉中場占士洛迪古斯，於86分鐘妙傳前鋒杜雲沙柏達後一箭定江山，以1：0絕殺卡塔爾後兩戰得6分。另外，C組智利隊明早對厄瓜多爾隊若再取兩連勝，便亦可提早一輪出線。智利首仗憑阿歷斯山齊士傳射居功，以4：0大勝日本隊，而今仗有中場荷西昆達路停賽的厄軍，則在首仗以同一比數大敗在烏拉圭隊腳下。