森巴兵3度食詐糊 悶和委國保榜首 強攻19次顆粒無收 主帥鐵迪嘆表現堪憂

「森巴兵團」昨仗取得近七成控球權，惟全場19次攻門均無功而還，3次破網更被VAR推翻，先是前鋒羅拔圖法明奴於38分鐘接應丹尼爾右路傳中射入，經VAR確認後判法明奴犯規在先而食「詐糊」。及至60分鐘，另一射手加比爾拿西斯接應法明奴傳中射入，惟因後者越位在先，經VAR確認後再被判入球無效。86分鐘，菲臘比古天奴接應艾華頓索拉斯傳中破門，但球證再一次經VAR確認後，指似沒參與攻勢的法明奴越位，再一次推翻入球，最終雙方踢成0：0，巴西隊兩戰得4分，以得失球較佳續壓同日以3：1挫玻利維亞的秘魯居首。

鐵迪稱尊重VAR判決

賽後VAR判決成為外界焦點，但巴西隊主帥鐵迪稱：「VAR是正確的，是公正的，我尊重判決。今仗我確實感到憂慮，麾下仍有很多地方需要改善，在場上不夠麻木不仁。球迷都想看到入球，我非常理解，己隊必須抵着壓力，因這是我們需要接受的挑戰。」委軍主帥杜達美則稱讚麾下表現「近乎完美」，又認為VAR很公道，形容賽果對球隊來說是歷史性的。兩軍此前交手25次，委軍僅得2勝2和21負。

尼馬歐戰停賽上訴遭駁回

另外，因傷無緣代表巴西隊戰美洲盃的巴黎聖日耳門（PSG）球星尼馬，上季於歐聯8強出局後，因公開批評球證執法，被罰未來3場歐洲賽需停賽。歐洲足協昨宣布駁回其上訴申請，維持原判。