體壇快訊：安歷基辭任西班牙隊主帥

瑪達世盃創紀錄助巴西出線

女子世界盃C組，巴西隊昨以1：0挫意大利隊，賽後以最佳第3名出線16強，意軍則與澳洲隊以首、次名過關，為巴西隊奠勝的名將瑪達，取得世盃歷來第17球創紀錄。另外，法國隊於U21歐國盃分組賽首仗，憑完場前5分鐘的兩個入球，以2：1反勝英格蘭隊。

蔚山亞冠反勝浦和拔頭籌

蔚山現代昨於亞冠盃16強首回合，作客以2：1反勝浦和紅鑽，另一支韓國球隊全北汽車則作客被上海上港逼和1：1。另外，強陣出戰的FC東京在日聯盃附加賽首回合，以1：0挫大阪櫻花返勝軌。

飛鷹挫南青甲一開齋

甲一籃球聯賽昨續於灣仔修頓上演兩仗，同樣未嘗勝果的崇德飛鷹與南青合演頭場，前者終憑洋將奧斯汀取下29分，以82：74取勝開齋，南青則7戰全敗。而標準福建緊接以84：66擊敗遊協，錄得兩連勝。

麥卓賢澳門賽海外組暫居首

香港保齡球隊昨於澳門公開賽繼續強勢，主力麥卓賢戰畢兩天賽事後，暫以1479分在男子公開賽海外組別領放，師弟謝晉軒及梁毓峰亦以1455分及1453分，各列第2及第3位，今在壓軸一天資格賽爭取晉級。