大埔逼和傑志保亞協次席 趙少維完場前建功 兩軍3：3握手言和

文、圖：余瑋

朝鮮勁旅4.25 SC昨在亞協第5輪，主場以5：0大勝榜尾的中華台北球隊航源，5戰全勝提早一輪首名出線跨區準決賽。大埔昨晚在旺角場對傑志因而成例行公事，兩隊皆有球員約滿離隊而陣容不整，但雙方仍以現有人腳的最強陣容出擊，其中大埔以鍾偉強填補香港足球先生伊高沙托尼的左翼鋒空缺。

郭劍橋70分鐘撲出辛祖極刑

賽事在驟雨過後展開，大埔於亞協首仗大勝傑志4：2，昨仗是前者今季最後一場主場賽事，但甫開賽6分鐘，傑志反客為主開紀錄，費蘭度直射罰球破網領先1：0。大埔在31分鐘以角球攻勢，博得傑志守將丹尼擺烏龍而追平。4分鐘後，傑志同樣在一次角球攻勢，有大埔門將曾文輝接球甩手，造就鄭展龍門前補射再領先。大埔完半場前有馮慶燁近門建功，但被判越位詐糊，傑志半場領先2：1。

換邊後3分鐘，費蘭度再建一功為「藍鳥」擴大比數至3：1。大埔及後傾力反撲，先於56分鐘由辛祖撞射追成2：3，大埔於70分鐘博得12碼，辛祖主射被前隊友郭劍橋「捉到路」撲出。戰至補時階段，大埔最後一擊，由後備入替的趙少維建奇功頂入，助大埔得以逼和傑志3：3。完場後有部分球迷高呼「學生不是暴徒」等「反送中」口號。

李志堅拒回應去留傳聞

被問到大埔失去伊高沙托尼後的表現，主帥李志堅說，欣喜較少上陣的小將表現不俗，點名稱讚港將鍾偉強製造不少具威脅攻門。至於下季去留傳聞，李志堅稱仍未有定案，待踢畢下周最後一仗，事情落實後自會交代。

賽後大埔及傑志同得7分，前者以較佳對賽成績續居第2。最後一輪於下周三舉行，傑志主場對4.25，大埔作客對航源。