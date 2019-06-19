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2019年6月19日星期三
阿根廷變陣求反彈 馬拉當拿狠批後輩 鬥巴拉圭勢執位
日本首戰慘負智利 久保建英拒以年輕為藉口
大埔傑志殘陣戰亞協 兩軍拒欺場冀爭勝作結
港花劍女隊亞洲賽摘銅謝幕
速龍勝利巡遊發生槍擊案 多倫多警方拘捕3人
馬天尼斯籲盧卡古離曼聯 「對雙方都有益」
泰那轟23分 永倫甲一險勝東方
世大銅牌港將黃俊鏗轉型經理人
體壇快訊﹕吳安儀何綺麒世盃闖4強
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【明報專訊】（請看附圖）
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