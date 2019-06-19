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泰那轟23分 永倫甲一險勝東方

【明報專訊】衛冕的東方龍獅籃球隊昨於甲一籃球聯賽，出戰上仗被南華打破不敗身的「黃金戰隊」永倫。後者雖續有賀斯福倦勤，但憑泰那（中）攻入全場最高的23分，以86：82擊敗東方，終止對方6連勝紀錄。

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