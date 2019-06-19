阿根廷變陣求反彈 馬拉當拿狠批後輩 鬥巴拉圭勢執位

阿根廷vs.巴拉圭 now650台 明早08：30直播

哥倫比亞vs.卡塔爾 now650台 明晨05：30直播

「肥馬」早前因健康問題辭任墨西哥一球會教練職務，但仍要為國家隊在美洲盃折戟而惱怒。阿國傳媒《TyC Sports》稱收到其錄音訊息，引述說：「你要明白現在連湯加隊都可擊敗我們。」他認為隊員需要被教訓，才會明白藍白戰衣的重要性。阿軍現時世界排名第11位，位處太平洋島國的湯加隊世界排名202位，並列尾8。

攻守失衡 料棄阿古路保美斯

阿根廷隊首戰敗北後，暫時在美洲盃B組墊底，今仗若未能擊退巴拉圭隊，便要期望最後一場擊敗卡塔爾隊，爭取次名或較佳第3名出線，8強或遇巴西隊、烏拉圭隊等勁旅。針對鬥哥倫比亞隊一仗組織力弱的問題，《TyC Sports》與《奧萊報》等均表示，上仗乏善足陳的迪馬利亞勢失正選，被效力烏甸尼斯的中場迪保羅取代。

前阿根廷國腳基斯普認為，上仗經常與美斯位置重疊的阿古路也應被抽走：「這已不關誰跟誰搭檔的問題，是攻守平衡的問題。一、兩個人不在防守幫忙，美斯和阿古路都在前線，阿根廷隊一直沒辦法找到平衡，便很難重奪控球。」另一阿軍名宿貝迪素則稱，要想辦法令美斯持球更多。

哥國碰卡塔爾隊 法卡奧冀領軍提早出線

至於暫列榜首的哥倫比亞隊，期望再殺退卡塔爾隊而提早出線。上仗早段傷出的路爾斯梅利爾將缺陣，有傳這名費倫天拿翼鋒已加盟阿特蘭大。其下季隊友杜雲沙柏達即使在上場後備入替建功，但哥軍正前鋒位置料續落在老將法卡奧身上。