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2019年6月18日星期二
烏拉圭4蛋贈厄軍響頭炮 美洲盃52年來最大勝仗 卡雲尼4次參賽終開齋
巴西迎委國 「主耶穌」或代法明奴掛帥
PSG主席警告球員謹言慎行 尼馬勢賣走
李慧詩捷克爭先賽再封后
江旻憓率女重劍團亞洲賽摘銅
歐鎧淳環地中海賽奪第3銅
沙利着手組雲大計 普巴獲曼聯挽留回巢增難度
速龍勝利巡遊 多倫多市200萬人夾道慶祝
保特壓加歷查破網 體壇慈善賽勝出
體壇快訊﹕永倫甲一遇東方冀返勝軌
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【明報專訊】（請看附圖）
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