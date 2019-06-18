烏拉圭4蛋贈厄軍響頭炮 美洲盃52年來最大勝仗 卡雲尼4次參賽終開齋

甫開賽6分鐘，中場盧迪路便在禁區以上乘的個人技術射入，為烏拉圭打開紀錄。24分鐘，厄瓜多爾中場荷西昆達路因向盧迪路批肘直接領紅。33分鐘，卡雲尼接應高甸頭槌傳球後「車身」勁射破網，其前線老拍檔蘇亞雷斯，則在44分鐘禁區內快射得手成 3：0。78分鐘，厄軍守將艾杜路文拿擺烏龍，協助烏拉圭「埋齋」及以4：0取勝，亦是這支15屆冠軍，自1967年以來，在這賽事的最大勝仗。

阿蘇亦建功 卡雲尼：球隊踏出重要一步

此役對卡雲尼意義重大，因先後代表烏拉圭參賽2011、15、16和19年美洲盃的他，終打破個人在這賽事的入球荒。這名巴黎聖日耳門射手說：「己隊在上半場獲得一些入球機會，而且把握了，更因多踢1人而控制戰局。這次大捷為球隊踏出重要一步，因為同組球隊是實力分子日本和衛冕的智利。」

厄軍教練戴利奧高美斯賽後認為，球隊的表現未至於太差，卡雲尼亦認同道：「我們知道對方是難以對付的。最重要的是，我們全都高度集中精神比賽。」已代表烏拉圭隊出賽11年的他，至今上陣111次攻入47球，而傷癒復出及取得第57個國際賽入球的「阿蘇」也說：「最重要的是烏拉圭能全取3分。我們現在會積極備戰下場對日本的比賽。」

B組卡塔爾首戰落後兩球逼和巴拉圭

同日巴拉圭隊對卡塔爾隊的B組賽事，前者的36歲老將前鋒奧斯卡卡度素於4分鐘先開紀錄，隊友鋒將達列斯干沙利斯則在56分鐘改寫成2：0，惟敵鋒艾莫斯阿里在68分鐘追回一球，加上巴拉圭中場洛迪高羅渣士在77分鐘的烏龍波，終令亞洲盃盟主卡塔爾取得第1分。兩軍賽後在B組同以1分力壓包尾的0分球隊阿根廷，榜首則是3分的哥倫比亞。

（美洲盃消息）