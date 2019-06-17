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2019年6月17日星期一
阿根廷出師不利吞哥國兩蛋 40年來首次頭炮失威 美斯籲隊友昂首向前
久保建英鬥智利登場 拒與美斯比較
國際賽主要賽果
李慧詩捷克凱林賽奪金 復出首擊奏捷 勉港人加油
港花劍男隊亞洲賽摘銅謝幕
歐氏姊弟連續3年港壁賽衛冕
何南慧環地中海賽1500自破港績
沙利下車接掌祖雲達斯
體壇快訊﹕李宗偉任大馬東奧團長
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【明報專訊】（請看附圖）
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阿根廷出師不利吞哥國兩蛋 40年來首次頭炮失威 美斯籲隊友昂首向前
久保建英鬥智利登場 拒與美斯比較
國際賽主要賽果
李慧詩捷克凱林賽奪金 復出首擊奏捷 勉港人加油
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