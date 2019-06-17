阿根廷出師不利吞哥國兩蛋 40年來首次頭炮失威 美斯籲隊友昂首向前

阿根廷隊以美斯及阿古路掛帥，翼鋒「天使」迪馬利亞從後策應，惟後兩者態沉，僅阿古路有一次不中框的攻門，與天使其後分別在46和79分鐘，由迪保羅和馬迪亞斯蘇亞雷斯入替，使美斯更身負重任，其4次攻門及4次被侵犯俱是全場之冠，其中下半場禁區內頂斜曾令他抱頭嘆息，61分鐘在中場被哥倫比亞球員古亞達度踢跌，更惹來兩軍球員衝突推撞。

哥軍15分鐘入兩球 近10年首挫阿根廷

哥倫比亞隊下半場處於下風，但前鋒羅渣馬天尼斯在71分鐘，在左路接應中場占士洛迪古斯大腳傳球後，「推大位」起右腳怒射先開紀錄，其前線拍檔杜雲沙柏達，則於86分鐘接應中場謝法臣拿馬左路傳中射入，令阿軍吞下兩蛋，並是近10年9次交手首負。

效力巴塞隆拿的美斯說：「我們苦澀地離開這裏。由於是第一場比賽，所以球隊上半場有點緊張，但下半場有入球機會。我們不願看到這種開局，但現在已沒有時間抱怨，必須昂首闊步，繼續奮戰。我們現在只想及同組的巴拉圭隊。」美斯代表阿根廷出賽14年，未嘗獲得任何國際大賽冠軍，故此賽前強調劍指今屆美洲盃。至於批評場地質素的阿根廷隊主帥史卡朗尼則態度樂觀：「我軍下半場表現有改善，有利下仗發揮。」

秘魯兩度遭VAR推翻入球 首戰悶和委內瑞拉

同日另一場A組比賽，委內瑞拉隊雖然在75分鐘少踢一人，但仍以0：0逼和秘魯隊。秘魯昨仗於上、下半場曾出現入球爭議，但經視像裁判（VAR）判決後，均被指越位在先而入球無效。兩軍各得1分下，令日前主場大勝玻利維亞隊的巴西隊得以穩列榜首。

（美洲盃消息）