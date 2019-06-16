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2019年6月16日星期日
烏軍老兵勢迎大賽最後探戈 阿蘇走出傷痛 領銜鬥厄軍展爭標路
古天奴梅開二度 巴西揭幕戰大勝玻軍
曉姆斯勢離拜仁返多蒙特 法蘭克福簽紅星小將替祖域
張家朗領港劍隊團體賽衝金
利安納有意留隊或轉投快艇
電動方程式明年3月再演香港站
李浩賢港壁賽鬥歐鎮銘爭冠
歐鎧淳系列賽晉100背決賽
體壇快訊：港十五人欖球隊亞洲賽兩連勝
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【明報專訊】（請看附圖）
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