體壇快訊：港十五人欖球隊亞洲賽兩連勝

富美唞6周 今年難望復出

曾奪4屆環法總冠軍的英國籍名將富美，日前練習時炒車，昨日證實因頸骨受傷，加上臀部、肋骨等均有傷，需要留院6星期。這名34歲車手意外時高速撞牆，一度失去意識，肯定無緣下月舉行的環法單車賽爭標，甚至未能於今年復出。

小白奠勝 勝利船挫FC東京

日職豪門神戶勝利船新帥芬克首戰旗開得勝。他們昨面對有多員主力入選日本隊、並有新星久保建英離隊的榜首球隊FC東京，終憑隊長「小白」恩尼斯達下半場入球，以1：0小勝。次席川崎前鋒亦在主場以1：1僅和北海道札幌岡薩多，落後FC東京5分。

U21歐國盃明晨開鑼

U21歐洲國家盃決賽周明晨開鑼，揭幕戰將由波蘭隊面對比利時隊。至於東道主意大利隊，其後將迎戰西班牙隊，兩軍有摩斯堅恩、丹尼施巴路斯等大國腳壓陣。另外，意大利U20昨在世青盃季軍戰曾有12碼宴客，終被厄瓜多爾隊加時的入球奠勝，後者以1：0獲勝奪季而回。

英軍女子世盃兩戰全勝出線

英格蘭隊昨以1：0小勝阿根廷隊，在女子世界盃D組兩戰全勝，篤定出線16強。其下仗對手日本隊則以2：1擊敗蘇格蘭隊，下場對英軍只要不敗便會出線。至於C組意大利隊及E組荷蘭隊亦分別擊敗牙買加隊及喀麥隆隊，兩戰全勝下出線在望。