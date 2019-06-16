烏軍老兵勢迎大賽最後探戈 阿蘇走出傷痛 領銜鬥厄軍展爭標路

烏拉圭vs.厄瓜多爾 now650台 明早06：00直播

巴塞隆拿在歐聯4強被冠軍利物浦戲劇性反勝，「阿蘇」更在之後確認膝傷要施手術。他在《霍氏體育》的節目中表示，養傷期間無法面對現實：「我想在世界消失，例如完全不願接送子女上學、下課，所有人都看到我不妥當。」

蘇亞雷斯最終在歐聯後進行膝部手術，又透露自己過去一季都是紮住上：「世界盃之後，軟骨已被診斷有磨損，但今次再不做手術，就不可能在美洲盃候命。」他未回答如果歐聯賽果倒轉，會否再押後手術，但反駁不想重返國家隊的指控。

備受傷患困擾 幾乎無緣美洲盃

32歲的蘇亞雷斯季尾雖未能在西班牙盃決賽上陣，但上周加入烏拉圭隊已復操，對巴拿馬隊的友賽後備登場6分鐘即有「士哥」，更訂下美洲盃的期望：「我想第一場（對厄瓜多爾隊）就可踢足全場，但這取決於比賽節奏。如2014年世盃，我起初感覺不俗，其後卻舉步維艱。」他預料厄軍主守，要力戰對手高大及健碩的中堅。

靴蘭佩雷斯領巴拉圭鬥卡塔爾

烏拉圭隊近年中場人才輩出，蘇亞雷斯覺得這班新人擁有上乘技術，「可持球進攻得像隊中前鋒」，球隊活力與經驗兼備，可衝擊今屆美洲盃冠軍，但認為巴塞隊友美斯領軍的阿根廷隊才是奪標大熱。

烏拉圭隊料以卡雲尼伙蘇亞雷斯攻堅，但為增加對二人的支援，防守中場盧卡斯托拉拿及費達歷高華維迪料先列後備，厄瓜多爾隊則會以路爾斯華倫西亞領銜。另外，B組的巴拉圭隊將對陣亞洲盃冠軍卡塔爾隊，前者有靴蘭佩雷斯及米基爾阿米朗壓陣，創造力較佳，但鋒線仍需依賴老將奧斯卡卡度素。