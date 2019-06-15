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2019年6月15日星期六
速龍首奪NBA總冠軍 總決賽4：2挫勇士 加國隊破天荒揚威美籃壇
勇士失冠折將 基利湯臣傷膝恐唞至明年初
阿根廷鬥哥倫比亞 阿古路法卡奧箭頭地位受考驗
皇馬突簽久保建英6年
江旻憓亞洲賽16強下馬 勢失世界「一姐」位
貝鈞奇屬意下季港超維持10隊
體壇快訊：中國女足挫南非 世盃響勝鼓
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【明報專訊】（請看附圖）
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速龍首奪NBA總冠軍 總決賽4：2挫勇士 加國隊破天荒揚威美籃壇
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